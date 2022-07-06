انهيار اليورو أمام الدولار لأول مرة منذ 20 عامًا

تراجع سعر اليورو أمام الدولار اليوم الأربعاء 6 يوليو، لأدنى مستوى له في 20 عاما. وهبط اليورو 0.3 % إلى 1.023 دولار بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2002 عند 1.0225 دولار. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته أمام ست عملات رئيسية 0.2 % إلى 106.71. وهبط اليورو أمام الفرنك السويسري 0.3 %إلى أدنى مستوياته في سبع سنوات عند 0.9911 فرنك. وانخفض الدولار 0.3 % أمام الين الياباني إلى 135.36 ين للدولار.