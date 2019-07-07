مؤشر البورصة العراقية يغلق منخفضًا بنسبة 0.25 %

اغلق مؤشر سوق العراق للاوراق المالية "البورصة" اليوم منخفضًا بنسبة 0.25 %, متوقفًا عند 485.36 نقطة.

وسجل المؤشر انخفاض اسهم 7 شركات, وارتفاع اسهم عدد مماثل, فيما حافظت 9 شركات على اسعار اسهمها.

وبلغ عدد الاسهم المتداولة 807,870,229 سهما, بقيمة 564,804,706 دنانير, تحصلت من خلال ابرام 466 صفقة, شملت 23 شركة مساهمة, من اصل 103 شركات مسجلة في البورصة .