قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" اليوم ، أن سعر سلة أوبك المكونة من ثلاثة عشر خاما بلغ 88.84 دولارا للبرميل يوم الأثنين، مقارنة بـ99.22 دولارا يوم الجمعة السابق، وذلك وفقا لحسابات أمانة أوبك وتتكون سلة خامات أوبك من 13 خاما هى مزيج صحارى الجزائرى، خام جيراسول الأنجولى، دجينو الكونغوى، زافيرو الغيني "الاستوائية"، رابى الجابونى، الخام الإيرانى الثقيل، خام البصرة الخفيف العراقى، خام التصدير الكويتى، خام السدر الليبى، بونى الخفيف النيجيرى، العربى الخفيف السعودى، مربان الإماراتى، وميرى الفنزويلى.