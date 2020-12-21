هبوط الجنيه الإسترليني متأثرا بتعليق الدول الرحلات مع بريطانيا
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هبوط الجنيه الإسترليني متأثرا بتعليق الدول الرحلات مع بريطانيا

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العرب اليوم - هبوط الجنيه الإسترليني متأثرا بتعليق الدول الرحلات مع بريطانيا

الجنيه الإسترليني
بريطانيا - العرب اليوم

 هبط الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو اليوم الاثنين مع تعليق المزيد من الدول الرحلات الجوية والبرية مع بريطانيا، حيث ظهرت سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا.
ولامس الإسترليني أدنى مستوياته في عشرة أيام أمام الدولار واليورو، مرتدا عن مكاسب سجلها مؤخرا، رغم أنه قلص خسائره في تعاملات بعد الظهر في لندن.وهبط أمام العملة الأمريكية بما يصل إلى 2.5 بالمئة دون مستوى 1.32 دولار قبل أن يقلص خسائره إلى 1.35 بالمئة عن 1.3337 دولار في الساعة 1630 بتوقيت جرينتش.ومقابل اليورو، هبطت العملة البريطانية بأكثر من واحد في المئة إلى 92.16 بنس قبل أن تتعافى قليلا إلى 91.58 بنس.

اقتصاد عاجل
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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هبوط الجنيه الإسترليني متأثرا بتعليق الدول الرحلات مع بريطانيا هبوط الجنيه الإسترليني متأثرا بتعليق الدول الرحلات مع بريطانيا



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