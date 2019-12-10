الأسهم الأمريكية تفتح على استقرار



استهلت الأسهم الأمريكية التعاملات اليوم دون تغير يذكر على المؤشرات الرئيسية للأسهم إذ ألقت خسائر لنتفليكس وجيه.بي مورجان بظلالها على تقرير بأن الولايات المتحدة والصين تعتزمان إرجاء جولة جديدة من الرسوم الجمركية من المقرر لها 15 ديسمبر .

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 8.95 نقطة بما يعادل 0.03 بالمئة إلى 27900.65 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 0.60 نقطة أو 0.02 بالمئة إلى 3135.36 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع ‭ 1.73 نقطة أو 0.02 بالمئة إلى 8623.56 نقطة.