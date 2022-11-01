مصر تسعى لتداول الذهب في البورصة بعد نهاية مؤتمر المناخ

أكد رئيس جهاز التجارة الداخلية في مصر إبراهيم عشماوي اليوم الثلاثاء أن مصر تستهدف تداول الذهب في بورصة السلع بعد نهاية مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 27) الذي تستضيفه البلاد. وأضاف عشماوي أن مصر تستهدف استيراد مليون طن من القمح حتى بداية موسم التوريد المحلي العام المقبل.