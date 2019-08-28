عراقيون يطالبون بتخفيض العمالة الأجنبية في الشركات النفطية

منذ شهر تقريبا، يتظاهر المئات من المهندسين، الذين لم يحصلوا على فرص عمل في محافظة ميسان جنوبي العراق، للمطالبة بتعيينهم في الشركات النفطية الحكومية أو الأجنبية.

وحول هؤلاء الخريجين تظاهراتهم إلى إعتصام أمام مبنى شركة نفط ميسان بغية الوصول إلى حلول تؤدي فيما بعد إلى توظيفهم، لكن وبحسب متحدثين منهم فإن الحكومة العراقية لم تنظر في مطالبهم حتى الآن.