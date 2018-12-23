2.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 2.3 مليار درهم، وكانت أبرزها رهون بقيمة 2.2 مليار درهم من خلال 41 إجراء، حيث شهدت الدائرة الأحد تسجيل 96 مبايعة بقيمة 100 مليون درهم، منها 13 مبايعة للأراضي بقيمة 30 مليون درهم، و83 مبايعة للشقق والفيلات بقيمة 70 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 4.2 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة، تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة الراشدية، وتليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 7.

وتصدرت منطقة اليفرة 3 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها مبايعتين بقيمة 4 ملايين درهم، وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفيلات، جاءت مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة برج خليفة، وأخيرا مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة الوصل.

وتصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفيلات، إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم، وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.2 مليار درهم، منها 20 رهن أراض بقيمة 2.17 مليار درهم، و21 رهن فيلات وشقق بقيمة 30 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مطار دبي الدولي بقيمة 795 مليون درهم، وأخرى في منطقة الخبيصي بقيمة 383 مليون درهم.