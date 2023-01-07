تراجع ملحوظ بسعر الدولار

تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم السبت، إذ تراوح ما بين 43300 و43500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان قد سجل صباحا ما بين 44300 و44500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.