الذهب يسجل أعلى سعر في تاريخ مصر

قفزت أسعار الذهب 5 جنيهات للغرام الواحد بالسوق المحلية في مصر، اليوم الأربعاء، ليسجل بذلك السعر الأعلى في تاريخه.

وقال عضو رابطة المصوغات والمجوهرات أمير رزق، إن ارتفاع أسعار الذهب كان متوقعا ومستمرا منذ يونيو الماضي.