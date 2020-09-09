2 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية خلال التعاملات اليوم الأربعاء

تباينت موشرات البورصة المصرية خلال التعاملات اليوم، الأربعاء، وخسرت حوالي 2 مليار جنيه، حيث سجل رأس المال السوقى نحو 609.212 مليار جنيه.وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.2%عند مستوى 10929 نقطة، وهبط مؤشر الأوزان «EGX 50 » لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول 0.08%، وإلى مستوى 1932 نقطة.

فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EWI EGX 70» بنسبة 0.47%، وصعد إلى 1801 نقطة، فيما صعد مؤشر «EGX 100 EWI» الأوسع نطاقًا، بمقدار 0.26% ليسجل 2661 نقطة.