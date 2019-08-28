السعودية تسعى لاقتراض 10 مليارات دولار من بنوك عالمية

قالت مصادر مطلعة إن صندوق الاستثمارات السعودي انتهى من وضع شروط قرض يسعى للحصول عليه من بنوك عدة بقيمة عشرة مليارات دولار، وذلك بعد مرور نحو عام على آخر قرض ضخم.

ونقلت وكالة بلومبرغ الأمريكية للأنباء عن مصادر، أن الصندوق سيدفع فائدة تزيد بمقدار 0.3% عن سعر الفائدة بين البنوك في لندن، وهو ما يقل عن نصف الفائدة التي دفعها عن قرضه السابق.