الأسهم الأميركية تفتتح تداولاتها على ارتفاع

بدأت الأسهم الأمريكية تداولاتها اليوم على ارتفاع طفيف بفضل آمال بإبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين .

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 55.64 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 25906.27 نقطة.

كما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5.79 نقطة أو 0.21 % إلى 2780.67 نقطة، فيما زاد المؤشر ناسداك المجمع 21.93 نقطة أو 0.29 % إلى 7481.63 نقطة.