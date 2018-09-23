مؤشر البورصة العراقية يغلق منخفضا بنسبة 0.80 %

اغلق مؤشر سوق العراق للاوراق المالية "البورصة" اليوم على انخفاض، في أول جلسات السوق للاسبوع الحالي، مسجلا 526.33 نقطة، متأثراً بانخفاض اسهم 13 شركة مسجلة في السوق .

وبلغ حجم تداولات جلسة اليوم 453,8 مليون سهماً، بقيمة 847,9 مليون دينار عراقي، فيما بلغ عدد الاسهم المباعة من قبل المستثمرين الاجانب 3 مليون سهماً بقيمة 8,5 مليون دينار تحصلت من تنفيذ عشر صفقات على أسهم شركة واحدة.