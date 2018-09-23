مؤشر البورصة العراقية يغلق منخفضا بنسبة 0.80 %

اغلق مؤشر سوق العراق للاوراق المالية "البورصة" اليوم على انخفاض، في أول جلسات السوق للاسبوع الحالي، مسجلا 526.33 نقطة، متأثراً بانخفاض اسهم 13 شركة مسجلة في السوق .
وبلغ حجم تداولات جلسة اليوم 453,8 مليون سهماً، بقيمة 847,9 مليون دينار عراقي، فيما بلغ عدد الاسهم المباعة من قبل المستثمرين الاجانب 3 مليون سهماً بقيمة 8,5 مليون دينار تحصلت من تنفيذ عشر صفقات على أسهم شركة واحدة.
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لا تزال الاختان بيلا وجيجي حديد من أبرز عارضات الأزياء في عالم الموضة , و تثبتان موهبتهما على المدرج من خلال عرض أزياء روبرتو كافالي لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو يوم السبت. وتتمتع بيلا البالغة من العمر 21 عامًا بلياقة بدنية عالية، ظهرت بإطلالة أنيقة من خلال بدلة من الترتر باللون الفضي المعدني، في حين ظهرت أختها جيجي حديد صاحبة الـ 23 عامًا، مرتدية سترة ذهبية كبيرة الحجم من القماش اللامع نفسه. وسارت بيلا بتمرس على المدرج وجذبت الانتباه إليها، وكانت تنتعل زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة وأوضحت العارضة الأميركية من أصل فلسطيني لمحة عن رشاقتها اللافتة للنظر ، والتي ظهرت من خلال زوج من السراويل القصيرة المضاف إليها حزام عريض باللون الفضي نفسه. وبدت جيجي بإطلالة أنيقة ولافتة للنظر عندما كانت تعرض إبداعات دار الأزياء الشهيرة
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