سعر الريال السعودي مقابل الجنيه مصري اليوم الجمعه 3 يوليو تموز 2020
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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه مصري اليوم الجمعه 3 يوليو / تموز 2020

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العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل الجنيه مصري اليوم الجمعه 3 يوليو / تموز 2020

الريال السعودي
الرياض - العرب اليوم

1 جنيه مصري = 0.23 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.30 جنيه مصري

اقتصاد عاجل
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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه مصري اليوم الجمعه 3 يوليو تموز 2020 سعر الريال السعودي مقابل الجنيه مصري اليوم الجمعه 3 يوليو تموز 2020



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