خسرت ليتوانيا بشكل نهائي، الدعوى القضائية ضد الشركة الروسية "غازبروم" ، في قضية تعويض قدرها 1.4 مليار يورو، طالبت بها هذه الدولة بذريعة المبالغة في أسعار الغاز من دون مبرر. في ديسمبر 2019، رفضت المحكمة العليا السويدية طلب ليتوانيا المتعلق بالتعويض، ولم تقم بإعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف السويدية، التي وقفت إلى جانب الشركة الروسية في هذه القضية. وبهذا الشكل، خسرت ليتوانيا القضية، أمام محكمة الملاذ الأخير- المحكمة العليا.

حاولت ليتوانيا، أن تثبت بكل جهودها، أن شركة "غازبروم"، استغلت موقعها الاحتكاري في السوق الليتوانية، وبالغت في تقدير سعر إمدادات الغاز في 2004-2012، وطالبت هذه الدولة البلطيقية بالحصول على تعويضات مالية ضخمة من الشركة الروسية. لكن محكمة التحكيم في ستوكهولم، رفضت في 2016، مطالب ليتوانيا. وتم تأكيد القرار عام 2019 من قبل محكمة الاستئناف السويدية. وخلال السنوات التي استمرت فيها المداولة، تكلفت ليتوانيا 10.5 مليون يورو كمصاريف قضائية. وسيتحمل الجانب الليتواني أيضا المصاريف التي أنفقتها الشركة الروسية خلال عملية التقاضي.