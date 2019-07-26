مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية يغلق منخفضاً



أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم، منخفضاً عند 14470.841 نقطة.

وشهدت تعاملات اليوم, مقارنة مع تداولات أمس إرتفاع حجم التداول من 15,260,838 الى 46,881,735 جنيه بنسبة إرتفاع بلغت 207%.

وأرتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 29,389 الى 88,327 ورقة مالية بنسبة إرتفاع بلغت 201%.

كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة من 24 صفقة الى 143 صفقة بنسبة إرتفاع بلغت 496%.