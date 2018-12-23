52.9 % تراجعًا في تجارة الصين مع كوريا الشمالية

أظهرت بيانات الجمارك، الأحد، أن تجارة الصين مع كوريا الشمالية هبطت بنسبة 52.9% إلى 2.2 مليار دولار في الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

هَوَت واردات الصين من كوريا الشمالية 88.6% إلى 191.75 مليون دولار في الفترة ذاتها، في حين تراجعت صادراتها إلى كوريا الشمالية 33% إلى 2.01 مليار دولار.

وبلغ إجمالي قيمة تجارة الصين مع كوريا الشمالية 247.75 مليون دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني، ارتفاعا من 245.34 مليون دولار في الشهر السابق.

وارتفعت قيمة الصادرات إلى كوريا الشمالية إلى 227.7 مليون دولار من 227.45 مليون دولار في الشهر السابق.

وفي سبتمبر الماضي، أكدت دراسة أجراها بنك "إتش إس بي سي" العالمي أن الصين ستتفوق على الولايات المتحدة لتصبح أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030، بإجمالي ناتج محلي سيبلغ 26 تريليون دولار، صعودا من 14.1 تريليون دولار حاليا.

وأشارت الدراسة التي سلطت الضوء على التوقعات الاقتصادية للسنوات الـ12 المقبلة، وشملت 75 دولة حول العالم، أنه في غضون 10 سنوات ستسيطر اقتصادات مثل الصين والهند على الغرب وستؤثر على قراراتها، حيث تصبح اقتصادات العالم الناشئ ككل أكبر من اقتصادات العالم المتقدم.