ارتفعت قيمة عملة "البيتكوين"، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بأكثر من 7% وتم تداول العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم عند مستوى 23500 دولار. وبحلول الساعة 11:28 بتوقيت موسكو، صعدت عملة "البيتكوين" بنسبة 7.50% إلى 23459 دولارا.