برلمان الكويت يقرّ الميزانية العامة لـ2022- 2023

أقرّ مجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء، الموازنة العامة عن السنة المالیة 2022-2023 بعجز يبلغ نحو 124 مليون دينار كويتي وأحالها إلى الحكومة، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا). وجاءت نتیجة التصویت على مشروع قانون بربط میزانیة الوزارات والإدارات الحكومیة للسنة المالیة 2022-2023، بموافقة 53 عضواً وعدم موافقة 4 أعضاء وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور، وعددھم 58 عضواً. وقدّرت الميزانية الإيرادات العامة للدولة بمبلغ 23.39 مليار دينار كويتي، في حين قدّرت المصروفات بـ23.52 مليار دينار، ما يعني عجزاً بنحو 124 مليون دينار.