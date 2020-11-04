الصناديق السعودي يعلن عن إبرام اتفاقية للاستثمار في شركات نمو بقطاع الأغذية

في وقت أعلن فيه صندوق الصناديق السعودي عن إبرام اتفاقية للاستثمار في شركات نمو بقطاع الأغذية المحلي، كشف مؤشر عالمي عن نمو الإنتاج في الاقتصاد السعودي عبر القطاع الخاص غير النفطي للشهر الثاني على التوالي، مسجلا أعلى ارتفاع منذ ثمانية أشهر، أي قبل الإغلاق الاحترازي من جائحة «كورونا».

وصعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) في المملكة، الصادر عن مجموعة أبحاث «IHS Markit»، من 50.7 نقطة في سبتمبر (أيلول) المنصرم إلى 51 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث لفت المؤشر إلى أن الارتفاع جاء مدعوما بارتفاع أقوى في الإنتاج على مستوى القطاع الخاص منذ فبراير (شباط) الماضي.

وبحسب مسح الدراسة، أرجعت الشركات النمو الحالي إلى الزيادة في المبيعات والعقود الجديدة واستئناف المشاريع، لافتة إلى تراجع طفيف في المعدل الإجمالي لنمو الطلب، بشكل هامشي، وفق الدراسة.

وترى أن التباطؤ منسوب إلى تجدد انخفاض الصادرات، حيث واجهت الشركات صعوبات في إنعاش الطلبات مع العملاء الأجانب، في مقابل لفتت بعض الشركات المشاركة إلى أن المشكلات المالية المستمرة بين العملاء قد حدت من انتعاش المبيعات.

في المقابل، بينت الدراسة أن الإنتاج توسع بمعدل قوي الشهر الماضي، إلا أن معدل التوظيف سجل تباطؤا للشهر الثامن على التوالي مع بقاء التوقعات ضعيفة بتجدد الضغط على هوامش الأرباح في ظل استمرار زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج.

من ناحيته، أوضح الباحث الاقتصادي لدى «آي إتش إس ماركيت» ديفيد أوين أن البيانات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات أشارت إلى توسع إضافي في القطاع الخاص السعودي، مفيدا بأن نمو المبيعات تباطأ إلى وتيرة هامشية مع انخفاض الطلب على الصادرات.

وزاد أوين أن الشركات أشارت إلى أن المشكلات المالية لدى بعض العملاء والبطء في استئناف المشاريع قد حد من الانتعاش الاقتصادي منذ تخفيف القيود، بيد أن الشركات - وفق أوين - تتطلع لتحسن النمو في الأشهر الـ12 المقبلة.

من جانب آخر، أعلنت شركة صندوق الصناديق «جدا»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن توقيع اتفاقية استثمار في صندوق ألفا المالية السعودي للملكية الخاصة الهادف إلى تحقيق أرباح رأس مالية من خلال الاستثمار في الشركات السعودية في مرحلة النمو في قطاع الأغذية والمشروبات بما يمكن الشركات من تحقيق فرص النمو والتوسع.

ووفق الرئيس التنفيذي لـ«صندوق الصناديق» عادل العتيق، تأتي هذه الخطوة كأول استثمار من نوعه لـ«جدا» في صناديق الملكية الخاصة بعد الاستثمار مسبقا في عدة صناديق استثمار للمال الجريء، مؤكدا الثقة بقدرات الفريق الاستثماري في ألفا المالية على تنفيذ استراتيجية الصندوق الاستثمارية، والعمل على تحقيق العوائد التي يتطلع لها المستثمرون وفق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الصناديق.

من جهته، أفاد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ألفا المالية فهد بن خالد السعود بأن الصندوق يهدف إلى تنمية رؤوس الأموال على المدى البعيد من خلال الاستثمار في شركات لديها القدرة على النمو والتوسع، ومدارة من قبل رواد أعمال متمكنين وطموحين، وسيشرف على إدارة الصندوق فريق استثماري يتميز بتنوع الخبرات في مجالات إدارة الصناديق والاستراتيجية وحوكمة الشركات.