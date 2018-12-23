تنطلق في محافظة جدة السعودية فعاليات معرض "العقارات الدولي" للمرة الأولى بمركز جدة للمنتديات والفعاليات في الـ17 من يناير المقبل، وتستمر حتى الـ20 من الشهر ذاته، بمشاركة أكثر من 15 ألف مستثمر، و75 عارضا من 15 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي انطلاق المعرض -الذي تنظمه شركة استراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات الإماراتية- بدعم من برنامج "وافي" ومبادرة من وزارة الإسكان السعودية ودائرة الأملاك والأراضي في إمارة دبي.

ويمنح احتضان مدينة جدة لمعرض "العقارات الدولي"، الذي عقد بنجاح في دبي طيلة 14 عاماً، مزيداً من الأهمية، للنقلة النوعية التي أحدثتها المملكة العربية السعودية، والتي تقوم على التنويع الاقتصادي، لا سيما في ظل المؤشرات الإيجابية للقطاع العقاري، ما يجعله من أبرز القطاعات التي ستقود النمو الاقتصادي، إلى جانب الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما ينسجم مع استراتيجية السعودية 2030.

ويضم المعرض تحت مظلته نخبة من أبرز صناع القرار وكبار المسؤولين في الشركات العقارية من منطقة الخليج، ومصر التي سيكون لها حضوراً فاعلاً، إلى جانب عدد كبير من المستثمرين والمطورين العقاريين المحليين والإقليميين والدوليين، فضلاً عن المؤسسات الرسمية والبنوك وموردي الخدمات المالية.

وأفاد داوود محمد الشيزاوي، رئيس مجلس إدارة شركة استراتيجي المنظمة لمعرض "العقارات الدولي"، بأن اختيار مدينة جدة لاحتضان المعرض استند إلى عدة محاور، على رأسها طبيعة العلاقات السعودية الإماراتية الاستثنائية، وانسجام رؤيتهما المشتركة لتحقيق مزيد من الارتقاء والنمو الاقتصادي، ورغبة البلدين بتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، كما أن مدينة جدة تعد ثاني أكبر المدن السعودية، التي يتوقع أن تشهد نشاطاً عقارياً غير مسبوق للهجرة السكانية التي تشهدها، والتي قد تصل إلى 2.5% سنوياً حتى عام 2022، وفقاً لتوقعات الخبراء.