خبراء يتوقعون تجاوز سعر خام برنت الـ 100 دولار بعد قرار أوبك+

قال محللو مورجان ستانلى إن قرار منظمة أوبك+ بخفض إنتاج النفط بمقدار مليونى برميل يوميا سيؤدى إلى ارتفاع سعر خام برنت ليصل إلى 100 دولار للبرميل أسرع مما كانت تقدر من قبلهوبحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، فقد قالت مورجان ستانلى إن خفض الإنتاج يخاطر بتضييق السوق بشكل كبير على الرغم من أن الكثير يعتمد على الكيفية التى يتم تحديد سعر إنتاج النفط الروسى بمجرد دخول الحظر الأوروبى حيز التنفيذ ورفع البنك توقعاته لخام برنت 5 دولارات ليصل إلى 100 دولار فى الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 بينما أبقت توقعاتها دون تغيير للأرباع الثلاثة التالية.



من ناحية أخرى، قالت داميان كورفالى، رئيس أبحاث الطاقة بجولدمان ساكس، لبلومبرج إن كل التطورات التى شهدناها من جانب الإمداد فى هذه المرحلة تمهد بشل كبير الساحة لما يعتقدون أنها سيكون أسعار أعلى بكثير فى نهاية هذا العام. وزاد بنك جولدمان ساكس من تقدر لخام برنت فى الربع الرابه بمقدار 10 دولارات ، ليصل إلى 110 دولارات.



وقال محللون اقتصاديون إنه من المتوقع أن يشهد سوق النفط مزيدا من التشديد وسيفوق سعر خام برنت حاجز المائة دولار خلال الأرباع المقبلة.

وسيؤدى خفض أوبك بلس مع الحظر الأوروبى إلى ورادات الخام الروسى، وإتمام إنهاء إصدارات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية من احتياطيات النفط الإستراتجى إلى جانب زيادة الطلب إلى التحول من الغاز إلى النفط هذا الشتاء، ليزداد الضغط على السوق.