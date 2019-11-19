مصر الأولى عالميا في ارتفاع عملتها أمام الدولار

تصدر الجنيه المصري، قائمة أفضل العملات العالمية أداءً، أمام الدولار الأمريكي في العالم، خلال العام الماضي.

وحسب موقع The spectator Index، فإن الجنيه المصري حقق نموا بمعدل 9.7%، متفوقا على عملات دول المكسيك واليابان وروسيا وإندونيسا وغيرها من الدول الأخرى.

وسجل اليوم، سعر الدولار في البنك المركزي 16.03 جنيه للشراء و16.16، وبالتالي فقد الدولار نحو 180 قرشا من قيمته أمام الجنيه منذ بداية العام الجاري، بنحو 10%، بعد أن بدء التراجع الملحوظ في 2019.

وأرجع عدد من المحللين والمصرفيين، تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه في الأيام الأخيرة، إلى زيادة التدفقات الدولارية في الجهاز المصرفي من المصادر المختلفة.