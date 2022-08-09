وزارة النفط السورية تُعلن أن الاحتلال الأميركي يسرق أكثر من 80 في المئة من إنتاج النفط

أعلنت وزارة النفط السورية أن "قوات الاحتلال الأمريكي" ومرتزقتها تسرق 66 ألف برميل يوميا من متوسط إنتاج سوري يقدر بنحو 80 ألف برميل خلال النصف الأول من العام الجاري وخلال اجتماع عقدته لمناقشة خطط عملها وعمل الشركات التابعة لها خلال النصف الأول من الجاري، قالت الوزارة إن إنتاج النفط خلال تلك الفترة بلغ نحو 14.5 مليون برميل، بمتوسط إنتاج يومي بنحو 80.3 ألف برميل وأوضحت الوزارة 14.2 ألف برميل من تلك الكمية يتم تسليمه يوميا إلى المصافي، "بينما تسرق قوات الاحتلال الأمريكي ومرتزقتها ما يصل إلى 66 ألف برميل يوميا من الحقول المحتلة في المنطقة الشرقية".