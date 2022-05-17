سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة يتجاوزر 30 ألف دولار

ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة ليتجاوز 30 ألف دولار، اليوم الثلاثاء، في عمليات تداول اتسمت بالحذر، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.وزاد سعر أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 1.3% لتصل إلى حوالي 30 ألفا و300 دولار منذ الساعة 06:22 صباحا في لندن، كما سجلت العملات الأخرى مكاسب متواضعة.وتواجه عملة "بيتكوين" خسارة بنسبة 21% حتى الآن في شهر مايو، فيما يعد أسوأ تراجع شهري تتعرض له منذ عام، وذلك عقب الاضطرابات التي شهدها قطاع العملات المشفرة في الأسبوع الماضي.