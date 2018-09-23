البورصة المصرية تربح 8.4 مليار جنيه في ختام تعاملاتها

سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعاً جماعياً في ختام تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية، فيما شهدت التعاملات عمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب والعرب.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4ر8 مليار جنيه ليبلغ مستوى 5ر788 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 26ر1% ليبلغ مستوى 25ر14261 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي اكس 70" بنسبة 74ر0% ليبلغ مستوى 92ر687 نقطة،
وأضاف مؤشر "إيجي اكس 100" نحو 88ر0% ليبلغ مستوى 53ر1755 نقطة.
GMT 18:40 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبربورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 33ر54 نقطة
GMT 18:35 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرمؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 0.20 %
GMT 18:21 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرالبورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.03 %
GMT 18:13 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرمؤشر البورصة العراقية يغلق منخفضا بنسبة 0.80 %
GMT 17:59 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرمؤشر البحرين العام يقفل على ارتفاع
لا تزال الاختان بيلا وجيجي حديد من أبرز عارضات الأزياء في عالم الموضة , و تثبتان موهبتهما على المدرج من خلال عرض أزياء روبرتو كافالي لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو يوم السبت. وتتمتع بيلا البالغة من العمر 21 عامًا بلياقة بدنية عالية، ظهرت بإطلالة أنيقة من خلال بدلة من الترتر باللون الفضي المعدني، في حين ظهرت أختها جيجي حديد صاحبة الـ 23 عامًا، مرتدية سترة ذهبية كبيرة الحجم من القماش اللامع نفسه. وسارت بيلا بتمرس على المدرج وجذبت الانتباه إليها، وكانت تنتعل زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة وأوضحت العارضة الأميركية من أصل فلسطيني لمحة عن رشاقتها اللافتة للنظر ، والتي ظهرت من خلال زوج من السراويل القصيرة المضاف إليها حزام عريض باللون الفضي نفسه. وبدت جيجي بإطلالة أنيقة ولافتة للنظر عندما كانت تعرض إبداعات دار الأزياء الشهيرة
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