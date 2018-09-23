البورصة المصرية تربح 8.4 مليار جنيه في ختام تعاملاتها

سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعاً جماعياً في ختام تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية، فيما شهدت التعاملات عمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب والعرب.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4ر8 مليار جنيه ليبلغ مستوى 5ر788 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 26ر1% ليبلغ مستوى 25ر14261 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي اكس 70" بنسبة 74ر0% ليبلغ مستوى 92ر687 نقطة،

وأضاف مؤشر "إيجي اكس 100" نحو 88ر0% ليبلغ مستوى 53ر1755 نقطة.