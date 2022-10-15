تونس تتوصل لاتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار

توصل صندوق النقد الدولي يوم السبت، إلى اتفاق تمويل مع تونس في محاولة لانتشال من أزمة اقتصادية خانقة.

وسيخضع الاتفاق بين صندوق النقد وتونس والذي تبلغ مدته 48 شهرا بتمويل قدره نحو 1.9 مليار دولار، لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق والذي من المقرر أن يناقش طلب تونس في ديسمبر.

ويهدف الاتفاق بين صندوق النقد وتونس إلى استعادة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.