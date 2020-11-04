قال المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر والاتحاد الأوروبي تربطهما علاقات اقتصادية وطيدة على المستويين التجاري والاستثماري، مشيرًا إلى أن اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية ساهمت في زيادة حجم التجارة بين البلدين منذ دخولها حيز التنفيذ في 2004.وأضاف المهندس علي عيسى أن قيمة التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 6.8% لتبلغ 29.7 مليار يورو خلال عام 2019، موضحا أن الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي شهدت ارتفاعًا خلال العام الماضي بنسبة 8.2% لتصل إلى 9.2 مليار يورو.وأكد عيسى، فى تصريحات صحفية، أن كلا من إيطاليا وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة من أهم الأسواق التصديرية لمصر داخل الاتحاد الأوروبي بنسبة 50% من إجمالي الصادرات المصرية للاتحاد، يليها كل من فرنسا واليونان وبلغاريا وهولندا وبلجيكا، فيما بلغت الاستثمارات الأوروبية في مصر أكثر من 15 مليار دولار.

وذكر أن دول الاتحاد تأثرت بشدة من جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية من حيث تباطؤ حركة سلاسل الإمداد للمواد الخام المستوردة من الدول الاسيوية وتراجع النمو الاقتصادي إلي سالب 7.4% كما زادت البطالة بواقع 9%، كما أن أزمة فيروس كورونا تفاقمت.ونوه إلى أن دول الاتحاد الأوروبي دخلت في مرحلة التعايش مع الموجة الثانية من الجائحة، من خلال تدشين مسارات خضراء للتجارة بما يسمح بتدفق المستلزمات الطبية وسلاسل الإمداد للخامات والبضائع والسلع بشكل سريع ودون توقف، بجانب إطلاق برنامج جديد لإنعاش الاقتصاد والاستثمار بقيمة 4 تريليون يورو تقدم على شكل منح وقروض والتوجه نحو التحول الكامل للاقتصاد الرقمي.وطالب عيسى سفير الاتحاد الأوروبي، بالعمل على زيادة الاستثمارات الأوروبية في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة ونقل الخبرات والتعاون في مجالات التدريب والدعم الفني، داعيًا دول الاتحاد الأوروبي للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وأفريقيا، ومختلف البلدان العربية والأوروبية من خلال الدخول في شراكات مع رجال الأعمال المصريين.