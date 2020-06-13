بورصة بيروت تختتم أسبوعها على انخفاض

اختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على انخفاض بنسبة 3.61 % ليغلق عند مستوى 578.97 نقطة.

وبلغ معدل الأسهم المتداولة 704 آلاف و44 سهماً بقيمة 146 ألفاً و464 دولاراً أمريكياً، مقابل 539 ألفاً و43 سهماً بقيمة 902 ألف و402 دولار أمريكي بنهاية الأسبوع السابق .

كما تراجعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة في السوق إلى 5.993 مليارات دولار ، بانخفاض عن 5.996 مليارات دولار الأسبوع الماضي.