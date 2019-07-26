الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 1.07%

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على تراجع بنسبة 1.07% أي ما يعادل 343 نقطة، وأقفل عند مستوى 321037 نقطة.

وبلغ حجم تداولات اليوم 67231470 سهماً نفذت في 298 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 52 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 229 شركة، واستقرت قيمة أسهم 17 شركة.