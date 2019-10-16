التموين المصرية تنفي حذف11مليون مواطن من الدعم ومعاييرالمرحلة الخامسة لم تحدد
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التموين المصرية تنفي حذف1.1مليون مواطن من الدعم ومعاييرالمرحلة الخامسة لم تحدد

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العرب اليوم - التموين المصرية تنفي حذف1.1مليون مواطن من الدعم ومعاييرالمرحلة الخامسة لم تحدد

وزارة التموين والتجارة الداخلية
القاهرة - العرب اليوم

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما تم نشره في بعض المواقع الإلكترونية من حذف مليون و١٠٠ ألف مواطن غير مستحقين للدعم " بتاريخ 15 أكتوبر 2019 وحذف دافعي ضرائب ٤٠ ألف جنيه من الدعم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه لا صحة لما تم نشره من محددات الاستبعاد للمرحلة الخامسة، وحيث أن الوزارة تتلقي طلبات التظلمات الخاصة بالمرحلة الرابعة، ولم يتم تحديد أي مراحل جديدة حتى الأن.

وتؤكد الوزارة استمرارها في إضافة الفئات الأكثر احتياجًا وكذلك قبول التظلمات حتى أخر أكتوبر الجاري، وأي تظلم يمر عليه أسبوعين يتم عودة الصرف لحين البت ويتم ارسال رسالة جارى مراجعة التظلم.

والوزارة تهيب بكافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في صياغة الأخبار، وتشكر كافة المواطنين الذين يتعاملون معها وتؤكد انه لن يضيع حق أي مواطن في الدعم.

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التموين المصرية تنفي حذف11مليون مواطن من الدعم ومعاييرالمرحلة الخامسة لم تحدد التموين المصرية تنفي حذف11مليون مواطن من الدعم ومعاييرالمرحلة الخامسة لم تحدد



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