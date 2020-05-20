الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع

أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم على تراجع بنسبة 0.66% أي ما يعادل 225 نقطة، وأقفل عند مستوى 33932 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 107166968 سهماً، وتم التداول على أسهم 330 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 116 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 200 شركة، واستقرت قيمة أسهم 14 شركة.

