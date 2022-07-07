أسعار الغاز في أوروبا تقفز وتسجل مستوى هو الأول في 4 أشهر

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في بورصة لندن ICE، خلال تعاملات اليوم الخميس، فوق مستوى 1900 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ 9 مارس من العام الجاري.