الأسهم الأميركية تفتح على ارتفاع

قفزت الأسهم الأمريكية أكثر من 1% عند الفتح اليوم بفضل نتائج أعمال فصلية تبعث على التفاؤل من شركات التجزئة وآمال في تعافٍ من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا وسط مؤشرات على مزيد من التحفيز للقطاعات المتأثرة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 249.08 نقطة بما يعادل 1.03 % ليفتح على 24455.94 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 30.69 نقطة أو 1.05 % مسجلا 2953.63 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 120.52 نقطة أو 1.31 % ليصل إلى 9305.62 نقطة.

أخبار تهمك أيضا

سوق الأسهم الأميركية يغلق تداولاته مرتفعاً

مؤشرات الأسهم الأميركية تغلق منخفضة