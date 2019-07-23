مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع



أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات الاثنين.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعاً بمقدار 18.38 نقطة، أو 0.07%، ليصل إلى 27172.58 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 8.4 نقطة، أو 0.28%، ليصل إلى 2985.01 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 57.65 نقطة، أو 0.71%، ليصل إلى 8204.14 نقطة.