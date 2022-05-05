الدولار يتراجع بعد رفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة

سجل الدولار أكبر انخفاض في أكثر من شهر اليوم الخميس بعدما رفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لكنه استبعد فكرة رفع أكبر للفائدة قريباً وانخفض مؤشر الدولار متراجعاً عن أعلى مستوى في خمسة أعوام وهبط 0.9 في المائة مساء إلى 102.450.وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، وحقق الدولار الأسترالي أكبر مكسب يومي له في أكثر من عشرة أعوام وصعد اليورو بنحو واحد في المائة وسجل في أحدث تداول له 1.0606 دولار. كما ارتفع الين الياباني وسجل 130 مقابل الدولار. وبلغ في أحدث معاملاته 129.26 مقابل الدولار.