الذهب يسجل أعلى مستوى له في أكثر من 6 أشهر

ارتفع الذهب لأعلى مستوى له في أكثر من 6 أشهر، اليوم، وسط إقبال على الملاذ الآمن في ظل المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي والإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية، رغم أن مكاسب الأسهم كبحت صعود المعدن الأصفر.

وارتفع الذهب 0.5 % إلى 1281.08 دولار للأوقية ( الأونصة )، ويتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، حيث سجل أعلى مستوياته منذ 19 يونيو عند 1281.39 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة .