الأسهم الأمريكية تفتح على انخفاض متأثرة بمخاوف النمو العالمي

استهلت الأسهم الأمريكية التعاملات على انخفاض اليوم متأثرة ببيانات اقتصادية ضعيفة من الصين وبتباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مما يعزز المخاوف بشأن ركود عالمي.

وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي 29.68 نقطة أو 0.11 بالمئة ليصل إلى 26805.83 نقاط، وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 7.42 نقاط أو 0.25 بالمئة إلى 2971.01 نقطة، وخسر مؤشر "ناسداك" المجمع 37.46 نقطة أو 0.46 بالمئة إلى 8049.98 نقطة.