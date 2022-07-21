المركزي التركي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 14%، وجاء القرار متوافقا مع توقعات المحللين. وقال المركزي عقب اجتماعه اليوم: "قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع عند 14%".