الليرة التركية تتراجع لليوم التاسع وتصبح ثالث أسوأ عملة أداء في العالم هذا العام

واصل سعر صرف الليرة التركية، التراجع اليوم الثلاثاء، لليوم التاسع على التوالي، لتسجل أدنى مستوى لها هذا العام، بالتزامن مع قيام البنوك الحكومية بتقليص ما تبيعه من الدولار لدعم العملة المحلية.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصادر، طلبت عدم الكشف عن هوياتها، أن البنوك المملوكة للدولة باعت أكثر من مليار دولار لدعم العملة خلال اليومين الماضيين، إلا أن وتيرة التدخلات تباطأت اليوم.

وتراجعت الليرة بنسبة 1ر2% إلى 8838ر15 ليرة لكل دولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر. وتراجعت العملة بنسبة 16% هذا العام، لتصبح ثالث أسوأ عملة أداء حول العالم بعد عملتي سريلانكا وغانا، وفقا لبلومبرج.وتتعرض الليرة لضغوط في ظل اتساع عجز الحساب الجاري، وارتفاع معدل التضخم، فضلا عن السياسة النقدية الفضفاضة للغاية التي تقوض ثقة المستثمرين في وقت تدهورت فيه الرغبة في المخاطرة حول العالم.