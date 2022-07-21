المركزي الأوكراني يخفض سعر عملة البلاد بنحو 25% أمام الدولار

خفض البنك الوطني الأوكراني (المركزي)، اليوم الخميس، سعر الصرف الرسمي للعملة الأوكرانية "هريفنا" مقابل الدولار بنسبة 25% وقلص المركزي الأوكرني سعر الصرف من 29.2549 هريفنا للدولار إلى 36.5686 هريفنا للدولار وقال المركزي إن "مثل هذه الخطوة ستزيد من القدرة التنافسية للمنتجين الأوكرانيين وتوحد سعر الصرف لمجموعات مختلفة من الشركات والسكان وتحافظ على استقرار الاقتصاد في الحرب".