أسعار الطاقة تواصل ارتفاعها في أوروبا
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أسعار الطاقة تواصل ارتفاعها في أوروبا

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العرب اليوم - أسعار الطاقة تواصل ارتفاعها في أوروبا

الغاز الروسي
لندن - العرب اليوم

 تواصل أسعار الطاقة في أوروبا تسجيل ارتفاع مضطرد،، فيما أكد رئيس ولاية بافاريا أن برلين لم تجد بعد بديلا عن الغاز الروسي، مشيرا إلى أن بلاده تدفع لروسيا أموالا أكثر من ذي قبل.

في السياق قالت تقارير إن نزوحا جماعيا للمصانع بات يهدد دول التكتل متأثرا بأسعار الطاقة.

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أسعار الطاقة تواصل ارتفاعها في أوروبا أسعار الطاقة تواصل ارتفاعها في أوروبا



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