أسعار الطاقة تواصل ارتفاعها في أوروبا

تواصل أسعار الطاقة في أوروبا تسجيل ارتفاع مضطرد،، فيما أكد رئيس ولاية بافاريا أن برلين لم تجد بعد بديلا عن الغاز الروسي، مشيرا إلى أن بلاده تدفع لروسيا أموالا أكثر من ذي قبل.

في السياق قالت تقارير إن نزوحا جماعيا للمصانع بات يهدد دول التكتل متأثرا بأسعار الطاقة.