نوفاك يُعلن أن بوتين وأردوغان اتفقا على شراء تركيا لجزء من الغاز الروسي بالروبل

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اتفقا على بيع جزء من الغاز الروسي لتركيا بالروبل.