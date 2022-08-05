نوفاك يُعلن أن بوتين وأردوغان اتفقا على شراء تركيا لجزء من الغاز الروسي بالروبل
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نوفاك يُعلن أن بوتين وأردوغان اتفقا على شراء تركيا لجزء من الغاز الروسي بالروبل

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العرب اليوم - نوفاك يُعلن أن بوتين وأردوغان اتفقا على شراء تركيا لجزء من الغاز الروسي بالروبل

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موسكو - العرب اليوم

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اتفقا على بيع جزء من الغاز الروسي لتركيا بالروبل.

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نوفاك يُعلن أن بوتين وأردوغان اتفقا على شراء تركيا لجزء من الغاز الروسي بالروبل نوفاك يُعلن أن بوتين وأردوغان اتفقا على شراء تركيا لجزء من الغاز الروسي بالروبل



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