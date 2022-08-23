تراجع قيمة اليورو مقابل الدولار

انخفض سعر اليورو اليوم الثلاثاء أمام الدولار، حيث حدد البنك المركزي الأوروبي السعر المرجعي لليورو عند 9927ر0 دولار، مقابل 0001ر1 دولار أمس الاثنين. وبذلك يكون سعر الدولار 0074ر1 يورو، بعد أن كان 9999ر0 يورو أمس الاثنين وبالنسبة للعملات الرئيسية الأخرى، حدد البنك المركزي الأوروبي الأسعار المرجعية لليورو الواحد عند 84343ر0 جنيه استرليني (84658ر0 جنيه أمس الاثنين) و34ر136 ين ياباني (08ر137 ين أمس) و 9602ر0 فرنك سويسري (9580ر0 فرنك سويسري أمس).