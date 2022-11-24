العراق تعلن احباط عمليتين لسرقة النفط من خلال ثقب بالأنابيب

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، إحباط عمليتين لسرقة النفط من خلال ثقب في الأنبوب الناقل، وضبط 10 مواقع نفطية تستخدم للمتاجرة وتدوير المشتقات النفطية بصورة غير رسمية.