رئيس الوزراء الروسي مخزونات النفط العالمية ستعود لمعدلاتها الطبيعية قريباً

قال رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الخميس، إن "مخزونات النفط العالمية ستعود إلى معدلاتها الطبيعية خلال شهرين أو ثلاثة"، مشيراً إلى أن "أوبك+ أخذت في الحسبان إغلاقات مكافحة جائحة كورونا".وأضاف نوفاك بعد اجتماع وزاري عقد عبر الإنترنت، أن روسيا "سترفع إنتاجها النفطي تدريجياً في غضون 3 أشهر، لافتاً إلى أن أوبك+ ستواصل عقد اجتماع شهري".وأعلن تحالف أوبك+ للدول المنتجة للنفط، الخميس أنه اتفق على زيادة إنتاج الخام اعتباراً من مايو المقبل.