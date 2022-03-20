وزارة الطاقة السعودية تؤكد أن هجوم الحوثيين الأخير أدى لانخفاض مستوى إنتاج المصفاة بشكل مؤقت

كشف مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن هجوم الحوثيين الأخير على مرافق شركة ينبع ساينوبك للتكرير (ياسرف)، أدى إلى انخفاض مستوى إنتاج المصفاة بشكل مؤقت.