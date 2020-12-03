أوبك+ تتفق على زيادة إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من يناير المقبل

أكد مصدر مطلع، اليوم الخميس، على أن مجموعة "أوبك+" اتفقت على زيادة إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل باليوم، بدءا من يناير المقبل.من جهته، حث ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي خلال اجتماع "أوبك+"، على أن تأخذ المجموعة في الحسبان عند البت في سياستها الإنتاجية تراجع الطلب على الوقود خلال موسم الشتاء والإغلاقات المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وقال نوفاك: "على المجموعة أن تأخذ قرارا متوازنا".

وارتفعت أسعار النفط مع استئناف "أوبك+" المفاوضات بشأن سياسة الإنتاج بعد يناير المقبل.