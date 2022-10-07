النفط يحلق بعد قرار أوبك+ بخفض الإنتاج وبرنت فوق 98 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط بنحو أربعة في المئة الجمعة مسجلة أعلى مستوى في خمسة أسابيع، واتجهت صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بدعم من قرار "أوبك+" إجراء أكبر خفض للإمدادات منذ عام 2020 على الرغم من القلق حيال الركود وارتفاع أسعار الفائدة وارتفع خام برنت إلى حوالي 98.1 دولار للبرميل، بزيادة نحو 3.9 بالمئة، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 4.5 بالمئة إلى حوالي 92.4 دولار للبرميل.